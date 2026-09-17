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Царьград

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"Это позор": Лавров произнёс ещё одну жёсткую речь. Досталось и лично Урсуле фон дер Ляйен

"Это позор": Лавров произнёс ещё одну жёсткую речь. Досталось и лично Урсуле фон дер Ляйен

В Музее Победы начался IV Конгрессе Международного движения русофилов. Около 300 участников из 50 стран объединились вокруг ценностей патриотизма, исторической памяти, уважения к традициям, истории и культуре России.

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