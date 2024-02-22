Байден пообещал Юлии Навальной ввести санкции против России

Президент США Джо Байден в четверг, 22 февраля, сообщил, что встретился со вдовой Алексея Навального* Юлией и пообещал ей уже в пятницу, 23 февраля, ввести против России санкции «в ответ за смерть ее мужа», – передают СМИ.