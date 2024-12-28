Группа «АЛМА» подготовит новогодний подарок для поклонников своего творчества

Подростковая группа «АЛМА» представит любителям своего творчества премьеру зажигательного клипа. Автором слов композиции «Мин үзем» («Я сам») является Гульназ Гарипова-Дениз, композитор и аранжировщик – Риф Ахметов.
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