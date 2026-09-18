Нутрициолог Сергунина назвала продукты, которые помогут снизить стресс

Болгарский перец, киви и ягоды помогут снизить уровень стресса за счет восполнения запасов витамина С, которые организм быстро расходует при эмоциональном напряжении.
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