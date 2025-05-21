Свердловчанин выплатил полмиллиона рублей алиментов, чтобы избежать уголовного наказания

В Сысерти мужчина полностью выплатил долг по алиментам на сумму около 505 тысяч рублей после того, как в отношении него было повторно возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУФССП Свердловской области.
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