В Иркутской области задержаны находившиеся в федеральном розыске подозреваемые в контрабандных поставках леса за рубеж

Взаимодействие оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Иркутской области позволило задержать находившихся в федеральном розыске двоих предполагаемых организаторов контрабандных поставок лесоматериалов в одну из зарубежных стран.