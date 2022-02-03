В Иркутской области задержаны находившиеся в федеральном розыске подозреваемые в контрабандных поставках леса за рубеж

Взаимодействие оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Иркутской области позволило задержать находившихся в федеральном розыске двоих предполагаемых организаторов контрабандных поставок лесоматериалов в одну из зарубежных стран.
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