Эмир Сулейманович официально перешел в «Ховентуд»

31-летний боснийский форвард Эмир Сулейманович (206 см) продолжит карьеру в « Ховентуде ». Игрок провел большую часть карьеры в Испании, выступая за «Барселону», «Фуэнлабраду», «Бреоган», «Бильбао», «Тенерифе», «Сарагосу» и «Уникаху».
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