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«Наши болельщики – те, кто на стадионе. Кто бойкотирует – другая история». Член совдира «Динамо» Гафин о протесте против Fan ID

«Наши болельщики – те, кто на стадионе. Кто бойкотирует – другая история». Член совдира «Динамо» Гафин о протесте против Fan ID

«Это данность, которую мы не можем изменить. В любом случае мы признательны всем тем нашим болельщикам, которые не бойкотируют и ходят на стадион.

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