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В NASA собрали платформу новой крупной космической обсерватории

В NASA собрали платформу новой крупной космической обсерватории

Инженеры NASA готовят платформу для телескопа «Нэнси Грейс Роман» / © NASA / Sydney Rohde На платформе размером четыре на два метра и массой в 3,8 тонны разместятся сам телескоп c диаметром зеркала в 2,4 метра и его научные инструменты: широкоугольная многоспектральная камера инфракрасного диапазона, коронограф, а также служебные системы телескопа (солнечные панели, система двигателей и связи с 1,7-метровой антенной, которая сможет передавать на Землю 1,4 терабайта данных в день, что в 23 раза больше, чем сегодня посылает телескоп «Джеймс Уэбб»).

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