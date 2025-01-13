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Царьград

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Российские силы: 7 км до границы ДНР и ключевого Красноармейска

Российские силы: 7 км до границы ДНР и ключевого Красноармейска

Российские силы продвигаются к границе ДНР и Днепропетровской области. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что до ключевого узла Красноармейска остаётся 7 км.

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