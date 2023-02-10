Кучера опустил Ахеджакову после ее слов «Родина-уродина»: «Человек способен хаять, но не предлагать. Невыносимо терпеть»

После того, как Лию Ахеджакову уволили из театра «Современник», где она проработала долгие годы, актриса не стала скрывать, что разрыдалась из-за горести всех событий и испытала некий сумбур в голове: куда идти? Получится ли вернуть работу? Что будет после увольнения? Есть ли у нее риск получить статус иноагента? О своей возрастной и уважаемой коллеге высказался патриот Оскар Кучера, который решил, что ситуация с Ахеджаковой — это отличный пример того, как любимый заслуженный артист, которого публика и коллеги почитали десятилетиями, может вмиг отстранить от себя всех окружающих.