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Полковник Макгрегор: ВСУ перешли к тактике дальнобойных ударов

Полковник Макгрегор: ВСУ перешли к тактике дальнобойных ударов

Украинская армия перешла к тактике нанесения дальнобойных ударов при помощи западных ракет и данных разведки, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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