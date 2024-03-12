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Мощный снегопад обрушился на Дагестан

Непогода обрушилась на Дагестан. Мощный мартовский снегопад сковал горные районы республики. На дорогах заметно снизилась видимость, а из-за перепадов температуры образовался гололед, поэтому многие водители не рискуют ехать и останавливаются на обочине.

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