Мощный снегопад обрушился на Дагестан

Непогода обрушилась на Дагестан. Мощный мартовский снегопад сковал горные районы республики. На дорогах заметно снизилась видимость, а из-за перепадов температуры образовался гололед, поэтому многие водители не рискуют ехать и останавливаются на обочине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии