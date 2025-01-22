Тарифные планы Netflix теперь стоят от 8 до 25 долларов после очередного повышения стоимости подписки

Компания Netflix опубликовала данные о доходах за четвертый квартал 2024 года. Хотя многие результаты кажутся хорошими новостями для акционеров компании, например, операционная прибыль составила более 10 миллиардов долларов, а выручка увеличилась на 16 процентов, для зрителей это не помеха.