Власти поддержали идею запретить иностранным аналитикам исследовать российский рынок

Иностранным аналитическим компаниям запретят исследования российских товарных рынков — правительство одобрило законопроект, который разрешает это исключительно отечественным фирмам (с долей в 80% у российских собственников).
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