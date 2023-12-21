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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Власти поддержали идею запретить иностранным аналитикам исследовать российский рынок

Иностранным аналитическим компаниям запретят исследования российских товарных рынков — правительство одобрило законопроект, который разрешает это исключительно отечественным фирмам (с долей в 80% у российских собственников).

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