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Добрый Мир

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Уникальный мировой кризис ждут в 2025 году

Уникальный мировой кризис ждут в 2025 году

Фото: Global Look Press Текст: Ольга Самофалова1,4K прочтений 2 дня назад В середине 2025 года может разразиться новый мировой финансовый кризис, сравнимый по масштабу с 2008 годом, не исключает Банк России.

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