НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

AMD объясняет, что 8-ядерному Ryzen 9000 нужен не более высокий TDP, а более низкий По ...

AMD объясняет, что 8-ядерному Ryzen 9000 нужен не более высокий TDP, а более низкий По ...

AMD объясняет, что 8-ядерному Ryzen 9000 нужен не более высокий TDP, а более низкийПо основным параметрам Ryzen 9000 очень похож на Ryzen 7000, но у младших моделей значительно снижено TDP, и теперь AMD объяснила, как это получилось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх