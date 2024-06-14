AMD объясняет, что 8-ядерному Ryzen 9000 нужен не более высокий TDP, а более низкий По ...

AMD объясняет, что 8-ядерному Ryzen 9000 нужен не более высокий TDP, а более низкийПо основным параметрам Ryzen 9000 очень похож на Ryzen 7000, но у младших моделей значительно снижено TDP, и теперь AMD объяснила, как это получилось.
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