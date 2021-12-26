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Расследование: сотни собак были убиты британской полицией

Расследование: сотни собак были убиты британской полицией

Несмотря на приписываемую жителям Великобритании особую любовь к домашним животным, сотни объявленных «опасными» собак убиты после того, как их схватила полиция, но есть основания предполагать, что многих животных «усыпляют без необходимости».

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