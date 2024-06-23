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"Вытер ноги": Нетаньяху публично унизил Байдена и собрался пойти еще дальше

"Вытер ноги": Нетаньяху публично унизил Байдена и собрался пойти еще дальше

Несколько месяцев назад президент Байден, казалось, был настолько сыт по горло тем, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху игнорировал его призывы к сдержанности в Газе, что наконец-то заговорил жестко.

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