"Вытер ноги": Нетаньяху публично унизил Байдена и собрался пойти еще дальше

Несколько месяцев назад президент Байден, казалось, был настолько сыт по горло тем, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху игнорировал его призывы к сдержанности в Газе, что наконец-то заговорил жестко.
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