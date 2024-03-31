В Госдуме рассказали о законах, вступивших в силу в апреле

Индексация пенсий, запрет «наливаек» в жилых домах, упрощенный порядок ремонта памятников Великой Отечественной войны и другие законодательные новацииО новых законах и об изменениях, внесенных в уже действующие нормы, которые вступают в силу в апреле 2024 года, сообщили в пресс-службе Государственной Думы РФ.