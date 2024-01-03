В Швейцарии холодильник победил телевизор: швейцарцы прозрели, кто виноват, но фарш назад уже не провернуть

События 2022 года сильно изменили политические взгляды европейцев. И Швейцария не стала исключением. Всегда державший нейтралитет Берн решил впервые за всё время существования отдать свой независимый голос, вступая в хор коллективного Запада одним из солистов.
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