Эксперт: Нет своего мяса — реагируем на цены соседа

С начала года отпускные цены на говядину выросли на 22% — с 574 до 700 рублей за 1 кг. Как свидетельствуют данные Национального союза мясопереработчиков (НСМ), это максимальный показатель как минимум с 2021 года.
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