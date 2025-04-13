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Жена Николаева Юлия Проскурякова сыграла психиатра в сериале «Бродяга»

Жена Николаева Юлия Проскурякова сыграла психиатра в сериале «Бродяга»

19 апреля на канале «ТВ Центр» состоится премьера детективного сериала «Бродяга». Певица и актриса Юлия Проскурякова, жена композитора Игоря Николаева, перевоплотилась на экране в психиатра Ольгу Павловну.

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Комментарии
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Амара Карпова
Нашлась &quot;актриса&quot;😂😂😂не смешите😂
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