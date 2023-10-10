Ад и Израиль

АНГЕЛ АНГЕЛ

Тайвань то нам как то несподручно, а вот с прибалтами под шумок стоило бы разобраться... Хохлам помочь в на обетованную землю к "друзьям" отбыть, если те их не примут, то к арабам податься, что просто так что ли им помогали вооружением по дешевке.... Вот только что то из России не видно ни какого движения соотечественников поддержать своих, наоборот ломанули от туда... Да и правильно какие они свои, сами там на птичьих правах, отжали у арабов земли и устраивают им там геноцид, при этом трубя на весь мир, как их истребляли во времена ВОВ те же бандеровцы и ни чего сейчас в десна целуются с ними и вооружение поставляют... Так надо и нам не отставать и арабам оказать поддержку, за освобождение своих исконных земель, да и свои земли надо вернуть в РПЦ... Корейцы и Китайцы тоже поддержат, мир не без добрых людей....