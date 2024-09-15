✔️ На сегодняшний день в Крыму создано 194 особо охраняемых природных территории Из них 79 ООПТ относятся к лесному фонду и занимают площадь более 39 тысяч гектаров.
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✔️ На сегодняшний день в Крыму создано 194 особо охраняемых природных территории Из них 79 ООПТ относятся к лесному фонду и занимают площадь более 39 тысяч гектаров.