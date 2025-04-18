Морковча или морковка по-корейски: почему это блюдо стало популярным

Захожу сегодня в ленту друзей, а там… Вкуснотища !Ох Танюш ну ты и раздразнила меня!Начали пловом, перешли на салатики, закончили ностальгией!Я прониклась от всей души!Как и обещала, сделала морковчу!Что получилось-под кат! Начну с предыстории.