Переговоры будут? Собрали все заявления на этот счёт за последние дни

ЛК

Любовь Кузьмина

Я считаю Зеленского нашим человеком и американцы нам способствуют в этом деле. Если взглянуть глыбже и ширьше, то чем меньше останется этого пропитанного бандеровщиной народа на Украине, то в дальнейшем будет крепче мир на Украине.Эти нынешние, которые тупо- ожесточено воюют с российской армией, в большей своей массе должны сгинуть и Зеленский с амерами помогают нам в этом деле. Эти люди неисправимы, а вот будут новые жители Украины затем и будут они такими-же патриотами России, как в настоящее время чеченцы. А взять Калининградскую область, там кто-то выступает против России? Да просто, там наш народ. Также будет и на Украине. Там будет жить другой народ, в случае победы в этой войне России. Да, гибнут и наши воины-герои, но дух нашего народа только крепнет в этой борьбе за правду. Российский народ никогда не сможет жить в соседстве с этими нынешними людьми на Украине и придеться нашей армии вычистить эту территорию, как бы не было сложно. Начало любых переговоров с этим нынешним народом, это путь в никуда и затем будет только хуже нам .