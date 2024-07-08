Медвежий угол
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Медвежий угол

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Переговоры будут? Собрали все заявления на этот счёт за последние дни

Переговоры будут? Собрали все заявления на этот счёт за последние дни

Майор Гром В последние несколько дней тема переговоров вообще не уходит из публичного пространства.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Бандеровщина - это АБсолютное зло и дерьмо!! И никакие &quot;аргументы&quot; в пользу бандеросни себя не оправдывают.
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9 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Я считаю Зеленского нашим человеком и американцы нам способствуют в этом деле. Если взглянуть глыбже и ширьше, то чем меньше останется этого пропитанного бандеровщиной народа на Украине, то в дальнейшем будет крепче мир на Украине.Эти нынешние, которые тупо- ожесточено воюют с российской армией, в большей своей массе должны сгинуть и Зеленский с амерами помогают нам в этом деле. Эти люди неисправимы, а вот будут новые жители Украины затем и будут они такими-же патриотами России, как в настоящее время чеченцы. А взять Калининградскую область, там кто-то выступает против России? Да просто, там наш народ. Также будет и на Украине. Там будет жить другой народ, в случае победы в этой войне России. Да, гибнут и наши воины-герои, но дух нашего народа только крепнет в этой борьбе за правду. Российский народ никогда не сможет жить в соседстве с этими нынешними людьми на Украине и придеться нашей армии вычистить эту территорию, как бы не было сложно. Начало любых переговоров с этим нынешним народом, это путь в никуда и затем будет только хуже нам .
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7 час.
Nikolay Zakharov
Бандеровцам не оставлять ни пяди земли,чтобы это фашистское племя не могло больше произрастать, пусть даже с помощью из вне.
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3 час.

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