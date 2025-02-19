Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Осуждать надо Украину,где к власти приходят переворотами,а потрм у власти уголовники сидят и продажные лидеры!Это произошло впе...
  • Eduard
    Надо холезнь "поддержкой"назвать!США: Уолц о сокра...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А что в Палестине не создают и по всему Ближнему востоку? Нам только иуд жидов тут не хватало....Берл Лазар: в каж...

"Фиделио" в Мариинском: Юстус Франтц представит шедевр Бетховена к юбилею

"Фиделио" в Мариинском: Юстус Франтц представит шедевр Бетховена к юбилею

Единственная опера Бетховена "Фиделио" прозвучит в Мариинском театре к 220-летию мировой премьеры. Концерт под управлением Юстуса Франтца с участием ведущих солистов состоится в Концертном зале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх