В Австралии пройдёт встреча главнокомандующих ВМС государств-участников блока AUKUS Австралийские военные готовятся к приобретению атомных подводных лодок общей стоимостью 368 миллиардов долларов.
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В Австралии пройдёт встреча главнокомандующих ВМС государств-участников блока AUKUS Австралийские военные готовятся к приобретению атомных подводных лодок общей стоимостью 368 миллиардов долларов.
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