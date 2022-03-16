Илона Корстин – об отъезде иностранных тренеров из России: «Возможно, это даст толчок появлению и развитию новых специалистов»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что отъезд из России иностранных тренеров может дать толчок появлению и развитию новых отечественных специалистов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх