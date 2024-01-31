Рогов: Зеленский попыткой уволить Залужного не нашел поддержки у своих кураторов

Президент Украины Владимир Зеленский попыткой отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного загнал себя в угол, поскольку его инициатива "не нашла поддержки у западных кураторов".
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