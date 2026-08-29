Артиллеристы 150 мсд уничтожили временное укрытие ВСУ в Горняке

Пресс-служба Народной Милиции ДНР опубликовала кадры уничтожения временного укрытия ВСУ на территории города Горняк Донецкой Народной Республики.
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