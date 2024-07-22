Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели жителей Республики Дагестан

Следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).
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