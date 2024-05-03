Китай выступил против призыва США к ВОЗ пригласить Тайвань для участия в качестве наблюдателя в сессии ВАЗ

Пекин, 2 мая /Синьхуа/ -- Китай выражает резкое недовольство и решительный протест в связи с заявлением государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты настоятельно призывают Всемирную организацию здравоохранения /ВОЗ/ пригласить Тайвань для участия в качестве наблюдателя в сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения /ВАЗ/ в текущем году.