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Нижегородская правда

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Арина Шарапова объяснила, почему не боится испортить свою репутацию

Арина Шарапова объяснила, почему не боится испортить свою репутацию

Арина Шарапова, без сомнения, – лицо российского телевидения. За десятилетия на голубом экране она успела побывать ведущей главной информационной программы страны, автором многих проектов, которые зрители и профессионалы вспоминают до сих пор.

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