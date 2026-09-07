What To Watch Monday: The Librarians Wraps, XL Beat Shazam Finale, And More

On TV this Monday: The Librarians marks the end of its latest chapter, Beat Shazam delivers a supersized finale, and CBS hosts the ultimate tailgate.
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