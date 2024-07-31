«Монца», «Милан» и «Интер» поздравили Галлиани с 80-летием

Вице-президенту «Монцы» Адриано Галлиани исполнилось 80 лет. «80 лет истинной страсти – от всей красно-белой семьи поздравляем с днем рождения, Босс! Нет более уникального болельщика «Монцы», чем вы», – говорится в сообщении клуба.