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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монца», «Милан» и «Интер» поздравили Галлиани с 80-летием

Вице-президенту «Монцы» Адриано Галлиани исполнилось 80 лет. «80 лет истинной страсти – от всей красно-белой семьи поздравляем с днем рождения, Босс! Нет более уникального болельщика «Монцы», чем вы», – говорится в сообщении клуба.

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