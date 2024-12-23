Самый популярный блогер мира арендовал пирамиды Гизы на 100 часов. Он хочет выяснить все их секреты

Один из самых популярных ютуберов в мире выкупил все пирамиды Гизы на 100 часов. Власти Египта при этом сам факт такой аренды отрицают — MrBeast уверил, что получил доступ и к скрытым комнатам пирамид, а в доказательство предоставил видео.