Самый популярный блогер мира арендовал пирамиды Гизы на 100 часов. Он хочет выяснить все их секреты

Один из самых популярных ютуберов в мире выкупил все пирамиды Гизы на 100 часов. Власти Египта при этом сам факт такой аренды отрицают — MrBeast уверил, что получил доступ и к скрытым комнатам пирамид, а в доказательство предоставил видео.
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