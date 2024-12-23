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TRENDYMEN

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  • Александр
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Самый популярный блогер мира арендовал пирамиды Гизы на 100 часов. Он хочет выяснить все их секреты

Самый популярный блогер мира арендовал пирамиды Гизы на 100 часов. Он хочет выяснить все их секреты

Один из самых популярных ютуберов в мире выкупил все пирамиды Гизы на 100 часов. Власти Египта при этом сам факт такой аренды отрицают — MrBeast уверил, что получил доступ и к скрытым комнатам пирамид, а в доказательство предоставил видео.

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