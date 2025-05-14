Невролог Голубинская: алкоголиков лишат прав по извещениям о заболеваниях в ГИБДД

Госдума планирует аннулировать права у водителей с медицинскими противопоказаниями.Комитет Госдумы по транспорту завершил доработку законопроекта, который позволит аннулировать удостоверения у водителей с выявленными противопоказаниями к вождению, отмечается на сайте парламента.