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Невролог Голубинская: алкоголиков лишат прав по извещениям о заболеваниях в ГИБДД

Невролог Голубинская: алкоголиков лишат прав по извещениям о заболеваниях в ГИБДД

Госдума планирует аннулировать права у водителей с медицинскими противопоказаниями.Комитет Госдумы по транспорту завершил доработку законопроекта, который позволит аннулировать удостоверения у водителей с выявленными противопоказаниями к вождению, отмечается на сайте парламента.

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