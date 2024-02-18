Похороны погибшего на СВО замглавы 18-й армии Магомеджанова прошли в Дагестане

Пресс-служба Общественной палаты Республики Дагестан В дагестанском селе Хлют прошли похороны заместителя командующего 18-й армии полковника Магомедали Магомеджанова, погибшего в ходе проведения спецоперации.
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