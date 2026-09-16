Fundamentals are going to set the tone E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza The market response to the Fed fundamental announcement regarding interest rates will set the tone possibly through year end.
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