В России начался выпуск дронов с револьверной подачей боеприпасов

РИА Новости/Евгений Биятов В России начато серийное производство дронов-бомбардировщиков "Голубь" с револьверной подачей боеприпасов, рассказали "Известиям" разработчики аппарата из конструкторского бюро "Стратим".
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