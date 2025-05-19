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В России начался выпуск дронов с револьверной подачей боеприпасов

В России начался выпуск дронов с револьверной подачей боеприпасов

РИА Новости/Евгений Биятов В России начато серийное производство дронов-бомбардировщиков "Голубь" с револьверной подачей боеприпасов, рассказали "Известиям" разработчики аппарата из конструкторского бюро "Стратим".

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