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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куинн Хьюз о том, что серия с «Эдмонтоном» завершится в 7-м матче: «Если бы нам сказали об этом в сентябре, мы были бы довольны»

Капитан «Ванкувера» дал комментарий после поражения от «Ойлерс» в шестой игре серии (1:5, 3-3).  «В таких сериях трудно провести все игры на одном уровне.

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