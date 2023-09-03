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Что означали психоделические орнаменты советских ковров

Что означали психоделические орнаменты советских ковров

Многие из нас хорошо помнят те времена, когда в каждом доме на стене висели ковры. Их яркие, замысловатые узоры действовали как снотворное — разглядывая магические хитросплетения, можно было погрузиться в царство Морфея, даже не желая этого.

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