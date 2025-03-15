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Закон, порядок, государство

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Саперы 48-го отдельного инженерно-саперного батальона выполняют боевые задачи по сплошной очистке территории н.п. Украинск

Саперы 48-го отдельного инженерно-саперного батальона выполняют боевые задачи по сплошной очистке территории н.п. Украинск

Инженеры сводного отряда аккуратно прочесывают метр за метром пространство между домами, дистанционно методом подрыва на месте обезвреживают все, что может представлять угрозу.

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