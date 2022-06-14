Заноза

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Юрий Селиванов: Проигравший заплатит Украиной

Юрий Селиванов: Проигравший заплатит Украиной

Западный прагматический менталитет всегда видит выход даже из самой проигрышной ситуации, но при этом желает, чтобы платил  за его проигрыш кто-нибудь другой Источник: GettyImages Драги, Макрон и Шольц объявили о своих планах приехать в Киев 16 июня.

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