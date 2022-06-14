Юрий Селиванов: Проигравший заплатит Украиной

Западный прагматический менталитет всегда видит выход даже из самой проигрышной ситуации, но при этом желает, чтобы платил за его проигрыш кто-нибудь другой Источник: GettyImages Драги, Макрон и Шольц объявили о своих планах приехать в Киев 16 июня.