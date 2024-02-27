Долгое время венгерский политик был одним из тех, кто лоялен к Москве. Казалось, единственный адекватный участник ЕС, который понимает, что на самом деле происходит в мире – и тотальную русофобию, и массовую истерию колониального Запада, и империалистические замашки США, и все это, будто глазурь на торте, покрывает толстый слой европейской цензуры.
Венгерский премьер Орбан ударил в спину? "Россия не победит"
Комментарии
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Sergiy Che
Венгры были союзниками Гитлера покруче бандеровни, веры им нет...
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9 час.
ТЗ
Татьяна Здоровцева
Они всё хитрожопые. Верить никому нельзя.
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4 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Это не венгров ли наши генералы в Отечественную войну "рекомендовали" в плен не брать? Что же, и сегодня их брать в плен не надо...
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2 час.
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