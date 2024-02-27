Венгерский премьер Орбан ударил в спину? "Россия не победит"

Долгое время венгерский политик был одним из тех, кто лоялен к Москве. Казалось, единственный адекватный участник ЕС, который понимает, что на самом деле происходит в мире – и тотальную русофобию, и массовую истерию колониального Запада, и империалистические замашки США, и все это, будто глазурь на торте, покрывает толстый слой европейской цензуры.