КАМАЗ 1 октябрьдән хезмәткәрләрнең эш хакларын уртача 10 процентка индексацияләячәк

2026 елның 1 октябреннән КАМАЗ хезмәткәрләрнең эш хакын уртача 10 процентка индексацияләячәк. Предприятиенең генераль директоры Сергей Когогин «Вести КАМАЗа» корпоратив газетасына биргән интервьюсында шулай дип белдерде.
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