Ян Лисневский: Скорее всего, Немеренко тоже сменят

"Можно вечно смотреть, как течёт вода, горит огонь и как меняется министр правления PAS". Такое заявление сделал социолог, политтехнолог Ян Лисневский в эфире программы "По фактам", комментируя отставку министра экономического развития и цифровизации Дмитрия Алайбы и приход в его кресло Дойны Нистор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии