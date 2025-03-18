Ян Лисневский: Скорее всего, Немеренко тоже сменят

"Можно вечно смотреть, как течёт вода, горит огонь и как меняется министр правления PAS". Такое заявление сделал социолог, политтехнолог Ян Лисневский в эфире программы "По фактам", комментируя отставку министра экономического развития и цифровизации Дмитрия Алайбы и приход в его кресло Дойны Нистор.