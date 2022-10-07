Меркель вновь заявила о возможности выстроить безопасность в Европе только вместе с Россией

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель сделала новое заявление об архитектуре безопасности в Европе. В ходе торжественной церемонии в честь годовщины издания «Зюддойче цайтунг», основанного в 1945 году, Меркель заявила о том, что холодная война, как выясняется, не закончилась до сих пор.
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